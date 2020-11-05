وزيرة التضامن توجه بفحص حالة مواطن يشتكى ضيق الحال فى فيصل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بفحص الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن أحد المواطنين والذي يشكو فيه من ضيق الحال وتركه منزله منذ ثلاثة أيام بسبب عدم قدرته علي تلبية احتياجات أسرته.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى عنوان المواطن الذى يقيم فى منطقة فيصل بالجيزة، حيث تبين إنه يدعى مهاب ع.ح، ويبلغ 36 عاما، وكان يعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية وترك عمله منذ أربعة أشهر بسبب مرض والده بجلطة في القلب، كما أنه متزوج منذ تسع سنوات ولديه طفلان ويعول أيضا ابن زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 25عاما، ويحصل علي معاش تكافل.

كما تبين لفريق التدخل السريع أن الأسرة تعيش في شقة بإيجار شهري يبلغ 400 جنيه، ويحتاج مهاب فرصة عمل وتجديد بطاقته الشخصية لانتهائها في 2018، فضلا عن طلبه استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة لوالده حتي يتمكن من إجراء تركيب دعامة بالقلب، وكارت الخدمات المتكاملة لابن زوجته.

وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لإجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم مساعدات عينية ومساعدة نقدية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالجيزة.

كما تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لتسهيل استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة لوالده وصرف علاج شهري لابن زوجته، وكذلك تجديد بطاقة الرقم القومي، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة،وبحث مدي استحقاق الزوجة لمعاش تكافل.
وزيرة التضامن توجه بفحص حالة مواطن يشتكى ضيق الحال فى فيصل
وزيرة التضامن توجه بفحص حالة مواطن يشتكى ضيق الحال فى فيصل
وزيرة التضامن توجه بفحص حالة مواطن يشتكى ضيق الحال فى فيصل
وزيرة التضامن توجه بفحص حالة مواطن يشتكى ضيق الحال فى فيصل

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