المقابل المادي يعيق انتقال نجم بايرن ميونخ إلى برشلونة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في تجديد عقد لاعب فريقه المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي يرتبط بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، مع البافاري، خلال الفترة الحالية.


ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع ناديه بشأن تجديد العقد، حيث ذكرت تقارير صحفية، أن هنالك فارق هائل بين عرض بايرن ميونخ وطلبات المدافع النمساوي، خاصة بعدما أظهرت العديد من الأندية، اهتمامها بضمه.


وحظي اللاعب باهتمام نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال الفترة المقبلة، وأشارت التقارير أنه قد يتم استخدامه كورقة انتخابية لخوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة البارسا.


واوضحت التقارير أن الصفقة مهددة بالفشل، خاصة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها برشلونة، حيث أن النمساوي يطلب راتبًا صافيًا بقيمة 8 ملايين يورو، وهذا الرقم لا يقدر النادي الكتالوني على دفعه.

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