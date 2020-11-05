تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر لـ 5 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال بعد اللاه تأجيل اولي جلسات محاكمة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه لجلسة 5 ينايرالمقبل لسماع اقوال الشهود.





واستمعت المحكمة اليوم للمحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب، والذي ادعى مدنيا بمبلغ 101 الف جنيه، كما طلب حضور المتهمين، وطلب دفاع المتهمين سماع الشهود.





جاء نص أمر الاحالة في القضية رقم 11937 لسنة 2020 جنايات العجوزة والمقيدة برقمة1819 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة كالاتي:





اتهمت النيابة العامة كل من أحمد ناصر عيد بدر 28 سنة ـ لاعب كرة قدم وأحمد محمد أحمد عبد القادر 28 سنة ـ صاحب شرمة أوان ايد للتسويق الرياضي وايمن شعبان حسن مكي " هارب " بانهم في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم العجوزة قام المتهم الاول بتهديد المجني عليه عمر محمود سيد جابر كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس تمثلت في القتل والحاق الاذي به بأن أرسل رسائل كتابية اليه عبر تطبيق الواتساب تضمنت تلك التهديدات مصحوبة بطلب الامتثال لامر دفع مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه مصري علي النحو المبين بالتحقيقات.





تعمد ازعاج ومضايقة المجني غليه باساءة إستعماله لاجهزة الاتصالات ابان اتيانه للافعال محل الاتهام السابق بان عمل علي ارسال الرسائل الكتابية المار بيلنها اليه عبر تطبيق الواتساب خاصته فتسبب بذلك في ازعاجه علي النحو المبين بالتحقيقات.





المتهمون جميعا هددوا المجني عليه شفاهة بواسطة كل من حسين هلال زيدان وابراهيم احم حسين واحمد علي عبد الواحد وكتابة بواسطة كل من محمد محمود جابر ورغدة طانوس جوزيف بالقتل والحاق الاذي بع علي النحو المبين بالتحقيقات.





وجاء قرار الإحالة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التى باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، والذيم تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.





وتقدم اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديده بالقتل والإيذاء مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس او منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.









وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.





البلاغ حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، قال فيه عمر انه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.









واضاف اللاعب في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمان لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى اخر.



