الكشف على 525 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم فحص 525 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وأشار "طلحة' أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر، لافتًا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وأنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن متابعة فاعليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، تهدف لعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وشدد محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.
الكشف على 525 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة (صور)
الكشف على 525 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة (صور)
الكشف على 525 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة (صور)
الكشف على 525 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة (صور)

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