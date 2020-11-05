قبل موقعة دوري الأبطال.. حكاية 28 نهائي جمع بين الأهلي والزمالك (تقرير)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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ضرب الفريق الأول بالنادي الزمالك موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي عقبة الرجاء المغربي بالفوز عليه 4 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث فاز عليه في الدار البيضاء بنتيجة 2 – 0، وكرر انتصاره عليه في مباراة الإياب بالقاهرة بنتيجة 3 – 1.

وتعد هذه المرة الأولي التي يتأهل فيها فريقين من دولة واحدة لنهائي دوري أبطال إفريقيا منذ انطلاق البطولة عام 1964، كما أن هذا النهائي الثاني بين الأهلي والزمالك في البطولات القارية، بعد مواجهاتهما السابقة في نهائي كأس السوبر الإفريقي 1994 والذي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة بهدف دون رد.

تاريخ المباريات النهائية التي جمعت الأهلي والزمالك

تقابل الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر 20 مرة سابقة، فاز المارد الأحمر في 9 مباريات، مقابل 8 انتصارات للفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

جمعت قطبي الكرة المصرية 7 مواجهات في بطولة كأس السوبر المحلي، فاز الأهلي في 3 مباريات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي بينهما، وحسم كل فريق "مباراتين" بركلات الترجيح.

والتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي قاري وحيد ببطولة كأس السوبر الإفريقي عام 1994 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 1-0 سجله أيمن منصور ليتوج الفريق الزملكاوي بلقب البطولة.

ولم يتقابل الأهلي والزمالك في أي نهائي آخر بالبطولات القارية قبل النسخة الجارية من البطولة والتي ستقام مباراتها النهائية بينهما يوم 27 نوفمبر الجاري، كما لم يجمعهما أي نهائي بالبطولات العربية.

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