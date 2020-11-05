وزير الإسكان يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس التنزانى الجديد نيابة عن الرئيس"السيسي"..

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:22 م
وزير اللاسكان
وزير اللاسكان
أحمد الشيخ
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غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة متجهاً إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني "جون ماجوفولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر إجراؤها  اليوم الخميس 5/11/2020 بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا.

ومن المقرر أن يقوم وزير الإسكان، بزيارة إلى مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتي المقاولون العرب و السويدي إلكتريك، يرافقه المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب،  وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

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وزير الاسكان يزور ننزانيا وزير اسكان سدود تنزانيا

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