ضبط شخص لاستيلائه على منتجات ورقية من التجار ورفض سداد قيمتها بالغربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدير المسئول بإحدى شركات المنتجات الورقية الكائة بالغربية، بقيام أحد الأشخاص مالك محل ورقيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على منتجات ورقية من منتجات الشركة ورفضه سداد قيمتها.

فقد أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك من الحصول على منتجات ورقية من الشركة جهة عمل الشاكى بلغت قيمتها 387،191 ثلاثمائة سبعة وثمانون ألف ومائة واحد وتسعون جنيه، تحت زعم توزيعها على الشركات والفنادق وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والشركات بغرض الإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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