المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس مسؤولو النادي الأهلي، العروض المقدمة لاستعارة باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وتلقى باسم علي عدة عروض خلال الأيام القليلة الماضية من أندية المقاولون العرب والجونة للانتقال إليهما في الموسم الجديد.

 

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل اللاعب الذي أعير في الموسم المنقضي لنادي الجونة.

 

وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي عدم حاجته لخدمات اللاعب في الموسم الجديد رغم رحيل أحمد فتحي، مبديا موافقته على إعارته مرة أخرى.

 

ومن المنتظر أن يحسم ملف إعارة أو رحيل باسم علي عن النادي الأهلي في الأيام القليلة المقبلة.

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