تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة ليل في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم الخميس 5 نوفمبر، لقاء يجمع بين ميلان وضيفه ليل الفرنسي، في الدوري الأوروبي.





تقام المباراة في المرحلة الثالثة من المجموعة الثامنة، والتي تضم أيضاً فريقي سبارتا براغ التشيكي وسيلتيك الاسكتلندي.





تنقل المباراة على الهواء مباشرة، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المنتظر أن يبدأ ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سبيريان تاتاروسانو.

خط الدفاع: دييجو دالوت - سيمون كايير - أليسيو رومانيولي - دافيدي كالابريا.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - ابراهيم دياز - سامو كاسييخو - رودي كورنيتش.

خط الهجوم: رافائيل لياو.