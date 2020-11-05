أسماء المتهمين المحكوم عليهم في إعادة محاكمتهم بـ"فض اعتصام رابعة"





أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".





حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 59 متهم والسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة 29 اخرين وقضت بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة مع الزامهم بالمصاريف.





وجاءت أسماء المتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة كالاتي:









سلامة محمد، محمد عبد الوهاب، محمد فاروق، خالد عمر، أحمد أيوب، عمرو على، محمد محمد سعيد، محمود على سليمان، أحمد محمود، على محمود، مهران أبو العباس، شهاب فكرى، أحمد السيد، احمد عاشور، محمد خميس، عصام الدين محمد، محمد زكى، رشاد أبو المجد، عصام جمال، مصطفى احمد، سالم قاسم، أحمد أشرف، محمد سيد رضوان، محي عبد الوهاب، محمد عبد الحميد، أحمد حسين، عمرو عبد المنعم، هانى إبراهيم، عمرو احمد، أبراهيم احمد، عبد العزيز الدخاخنى، أشرف محمود، عادل أحمد الشاطر، محمد عزت، أسلام يسرى، محمد كامل، علاء الدين العوادلى، احمد عبد الرحيم، سلامة عبد العزيز، عزوز سعد، وائل سعيد، مصطفى سيد، أحمد محمود، محمود احمد، أشرف زكريا، حسام حسن،، محمد هاشم، فرج احمد، عبد الرحمن أشرف، نزيه أحمد، خالد حلمى، سامى السيد، سعيد محمود، أحمد فاروق، جمال إبراهيم، أحمد رزق، محمد محمود، محمد احمد، عماد عبد الرحمن.









والمتهمون الحدث الصادر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات هم كل من:





عبد الرحمن ربيه، محمد حبارة، محمود عياد، مغازى جمال، عمرو عبد الرحمن، عمرو ياسين، محمد حمزه.





والمتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم كل من:





خيرى عيد سويلم، إسلام محمود سعيد، محمد سمير، محمود إبراهيم، هشام السيد، هشام فوزى، هانى حسين، إبراهيم ممدوح، على أبو زيد، محمد محسن، محمد ياسين، كرم فتحى، محمد كمال عمر، مصطفى إبراهيم، محمد صبرى، أشرف عبد الجليل، عبد السلام عارف، محمد عبد الرحيم، محمد محمود، صلاح مخيمر رزق، محمد حسن، محمود فتحى، محمد عبد الرحمن، محمود عبد الحميد، ممدوح بخيت، محمود سيد، يوسف محمد، محمد توفيق.





صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.







