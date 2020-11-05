"نجوم إف.إم" تخصص برنامج "ساعة مع نجم" للاحتفال بعيد ميلاد حماقي

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تحتفل إذاعة "نجوم إف.إم" بعيد ميلاد الفنان محمد حماقى، من خلال برنامج "ساعة مع نجم" وإذاعة أشهر أغنياته الرومانسية، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا، ويعاد مرة اخرى الساعة 2 صباحًا.



وكان محمد حماقي طرح آخر البوماته بعنوان "كل يوم من ده" إنتاج "نجوم ريكوردز" وضم

20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".



وتعاون فيه حماقى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير