ضبط شخص لنصبه على آخرين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد بالغربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص مالك شركة رحلات - مقيم قرية بذات الدائرة، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 240،000 مائتان وأربعون ألف جنيه من الشاكين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ نصف ساعة

موسيماني يحسم مصير صخرة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميدو يضع التشكيل المثالي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ يوم

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه