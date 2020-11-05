ضبط شخص لنصبه على آخرين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد بالغربية

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كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص مالك شركة رحلات - مقيم قرية بذات الدائرة، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.



فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 240،000 مائتان وأربعون ألف جنيه من الشاكين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

