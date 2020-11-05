سيارة تدهس شخص أثناء عبوره للطريق فى التجمع

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى التجمع.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى التجمع بوقوع حادث مرورى، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.