ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بالجمالية

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القى رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بالجمالية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقار ات بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال لمحل الواقعة وضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها (3متر× 3متر - بعمق 20 متر ) وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.