أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الفساد الوظيفي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ من محامى بإدارة الشئون القانونية بإحدى شركات خدمات الغاز الطبيعى، بتضرر الشركة من قيام موظف سابق بالشركة، بتوصيل الغاز الطبيعى لمحل تجارى بمنطقة بولاق الدكرور دون الرجوع للشركة أو التصريح بذلك، وإستخدام عدادات ومواسير مرتجع هالك خارج عهدة الشركة والتربح من ذلك بالحصول من صاحب المحل على مبلغ مالى مقابل توصيل الغاز ومبلغ مالى آخر قيمة إستهلاك الغاز لعدة أشهر.
مما أضر بأعمال وأموال الشركة قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخليةالمستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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