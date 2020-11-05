الأرصاد: شاهقة الإسكندرية غير مؤثرة على المحافظة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد الفصل الثاني من الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن فرص الأمطار ستكون على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث ستتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، لافتا إلى أن السحب الرعدية التي أدت لحدوث شاهقة أمس ظهرت بالبحر المتوسط بالإسكندرية كانت على الحدود الملاحية، وغير مؤثرة تماما على الإسكندرية.





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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن يكون الطقس معتدلًا في النهار على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية الغربية.





وتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يطون الطقس الرياح معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مع تكون رياح نشيطة وقد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقسًا معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن يطون الطقس باردًا في أغلب مناطق الجمهورية وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 21

دمياط العظمى 25 والصغرى 20

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 18

السويس العظمى 26 والصغرى 19

العريش العظمى 29 والصغرى 20

طابا العظمى 24 والصغرى 23

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 10

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 24

الغردقة العظمى 28 والصغرى 23

الفيوم العظمى 26 والصغرى 18