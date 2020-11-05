ضبط 19 متهما بمحيط عدد من المدارس والجامعات لإتجارهم في المواد المخدرة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت مكافحة المخدرات جهودها لضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط عدد من المدارس والجامعات بمختلف المحافظات وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط (19) متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – الغربية - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – السويس – بنى سويف – أسيوط).

وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة، وذلك على كمية من مخدر البانجو وزنت (3 كيلو جرام)،كمية من مخدر الحشيش وزنت (1،560كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (885 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (650جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (700 جرام)، (2028) قرص مخدر، (258) قرص مؤثر على الصحة النفسية.

إجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.

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