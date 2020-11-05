وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بدرسون لبحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري عبَّر، في مستهل اللقاء، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعيًا للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا. كما استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهًا بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممي على أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، ورفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمةً لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية. 

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بأن المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا، معربًا عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ يوم

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ 11 دقائق

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 5 ساعات

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ 41 دقيقة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يضع التشكيل المثالي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير صخرة الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه