جهاز مدينة الشروق يبيع 11 محلا تجاريا و 6 صيدليات بالمزاد العلني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:58 م
جهاز تنمية الشروق مزاد علني
جهاز تنمية الشروق مزاد علني
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 11  محلا تجاريا و  6 صيدليات، بمساحات تراوحت بين 18م2 و 41م2بالمزاد العلنى.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المناطق (الأولى والثالثة والتاسعة عمارات ) والأحياء (الأول والثالث شرق ) وكمباوند دار مصر المرحلة الثانية وغيرها، حيث طرحت المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق والتى ستساهم في توفير أنشطة ( سوبر ماركت – خضروات وفاكهة – ألبان – مواد بناء - صيدلية )، نظراً للحاجة اليومية لتلك النشاطات، بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر بيع  المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 41600جنيه و 103700جنيه، وللصيدليات ما بين  66500جنيه و 145500جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء المدينة.
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 11  محلا تجاريا و  6 صيدليات، بمساحات تراوحت بين 18م2 و 41م2بالمزاد العلنى.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المناطق (الأولى والثالثة والتاسعة عمارات ) والأحياء (الأول والثالث شرق ) وكمباوند دار مصر المرحلة الثانية وغيرها، حيث طرحت المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق والتى ستساهم في توفير أنشطة ( سوبر ماركت – خضروات وفاكهة – ألبان – مواد بناء - صيدلية )، نظراً للحاجة اليومية لتلك النشاطات، بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر بيع  المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 41600جنيه و 103700جنيه، وللصيدليات ما بين  66500جنيه و 145500جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء المدينة.

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