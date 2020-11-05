بإطلالة هادئة.. ريم سامى فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements




تحرص الفنانة ريم سامى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريم سامى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أبيض هادئ وتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ يوم

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 21 ساعة

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ نصف ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير صخرة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميدو يضع التشكيل المثالي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه