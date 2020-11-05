بإطلالة هادئة.. ريم سامى فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة ريم سامى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ريم سامى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أبيض هادئ وتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.