وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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قام اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم شباب فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع وأندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوي كافة المحافظات، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وجاء التكريم، تقديرًا لدورهم المجتمعي على مستوي محافظات الجمهورية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال مشاركتهم في حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشباب والقري والنجوع والأماكن العامة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى دورهم في نشر التوعية بين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن التكريم عرض تسجيلي حول أبرز ما قام به أعضاء فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع وأندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون، من خدمات مجتمعية تطوعية على مستوي كافة المحافظات خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أشاد وزير الشباب والرياضة، بالجهود المبذولة من قبل شباب فرق الجوالة والجولات واندية التطوع واندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى ان حرص الشباب على العمل التطوعي والمجتمعي من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، يعكس دورهم الإيجابي وتحلي الشباب بقيم الالتزام والولاء والانتماء للوطن.

و أكد صبحي علي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم الشباب المصري في شتي المجالات ومساندته على القيام بدورة علي أكمل وجه داخل المجتمع، ايمانًا من القيادة السياسية بدور الشباب الكبير وقدرته على مواجهه الازمات والتصدي للشائعات التي تواجه الوطن، داعيًا الشباب بالمزيد من المشاركة المجتمعية والتطوعية استعدادًا لمواجهة الجائحة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا
وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا
وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا
وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا
وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا
وزير الشباب يكرم فرق الجوالة على دورهم في مواجهة جائحة كورونا

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