بـ 2 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش و50 كيلو لمخدر البانجو فى البحيرة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" بمشاركة مديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - 20 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية سائق، عاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية الإتجار فيها تروجيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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