فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي، ومستشار البحث العلمي بالجامعة؛ ورشة عمل بعنوان فرص التمويل والمنح المتاحة محليًا وعالميًا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصرى، ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى وأدواته، هادفةً أن تكون الجامعة فى أولى صفوف الجامعات العالمية في هذا المضمار.

حاضر في ورشة العمل الدكتور عمرو عبد المنعم، والدكتور محمد خيرى من مؤسسة السيفير.

أوضحت الاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية حرص الجامعة واهتمامها بتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث أن ورشة العمل مخصصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين المهتمين بالمشاريع البحثية وكيفية الحصول علي المنح، مما يساعد فى تطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار، والتي يمكن أن توفر مخرجاتها حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع، وأشارت كذلك إلى أن فرص تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية من جهات خارجية تمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة، لدورها في المساعدة علي إجراء مشروعات بحثية متميزة يتم ترجمتها إلي أوراقٍ بحثية منشورة دوليًا ذات مردود في التصنيف الدولي للجامعة.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص دور مركز دعم البحث العلمي في عقد ورش العمل الهادفة إلي دعم منظومة البحث العلمي، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي والوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي المطلوب بما يخدم الخطة البحثية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

واشار إلي أن هناك مجموعة من الأسباب التي تعمل علي زيادة فرص تمويل الأبحاث من الجهات المانحة تأتي علي رأسها البحوث العلمية المشتركة ذات التخصصات المختلفة.

وتضمنت ورشة العمل استعراض كيفية الوصول لفرص التمويل والمنح المتاحة محليًا وعالميًا في شتى المجالات، والتمويل المؤسسي، وطرق تحسين فرص الحصول علي التمويل، والتدريب على كيفية استخدام قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بالبحث عن المنح الممولة، واستهدف التدريب أعضاء الهيئة التدريسية، من أجل الوقوف على طرق وآلية البحث والنشر المتبعة لديهم.

وقام خلال الورشة ممثل مؤسسة السيفير بالتطرق إلى الخطوات المتبعة في عملية البحث والنشر، والطرق اللازمة لذلك مثل البيانات المطلوب إدخالها لإتمام عملية البحث المطلوبة.

فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان
فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان
فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان
فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان
فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان
فرص التمويل والمنح المتاحة.. ورشة عمل بجامعة حلوان

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