النني يُزين تشكيل أرسنال ضد مولده في الدوري الأوروبي
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:52 م
محمد أيمن
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس لمواجهة فريق نادي مولده النرويجي لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات اليوروباليج.
ومن المقرر ان يدخل الجانرز المباراة بالتشكيل التالي :-
في حراسة المرمى: رونارسون
خط الدفاع: سيدريك سواريز،شكوردان موستافي، جابرييل ماجاليس وسعيد كولاسيناك
خط الوسط: محمد النني، أينسلي مايتلاند نيلس وتوماس بارتي
في الهجوم: نيكولاس بيبي، بوكايو ساكاوإدوارد نيكيتاه
ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً وتُنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا