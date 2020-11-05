النني يُزين تشكيل أرسنال ضد مولده في الدوري الأوروبي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس لمواجهة فريق نادي مولده النرويجي لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات اليوروباليج.


ومن المقرر ان يدخل الجانرز المباراة بالتشكيل التالي :-


في حراسة المرمى: رونارسون

خط الدفاع: سيدريك سواريز،شكوردان موستافي، جابرييل ماجاليس وسعيد كولاسيناك

خط الوسط: محمد النني، أينسلي مايتلاند نيلس وتوماس بارتي

في الهجوم: نيكولاس بيبي، بوكايو ساكاوإدوارد نيكيتاه

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً وتُنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

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