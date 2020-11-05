أسماء جلال تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة أسماء جلال على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت أسماء جلال عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على شعرها حيث ظهرت بشعر طويل أسود، ومكياج خفيف، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

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