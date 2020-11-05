ميدو: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يستحق أن يكون هو رأس الحربة في منتخب مصر.

 

ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"جول مصطفى محمد جامد اوي بتاع راس حربه كبير.. مفيش حد يقدر يقعد مصطفى احتياطي دلوقتي في مصر كلها...حتى لو كان في نسبة تفكير من كابتن حسام البدري انه لسه محتاج شوية وقت دلوقتي".

 

وأضاف :" مصطفى اجبر كابتن حسام انه لازم يكون المهاجم الاساسي للمنتخب".

 

وقاد مصطفى محمد فريقه الزمالك للفوز أمس على الرجاء المغربي 3-1 ليتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا حيث سجل مهاجم الفريق الأبيض هدفين في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة.

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