عاجل.. المشدد والبراءة في إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:52 م
مـروة هيـكل
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أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".
حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 59 متهم والسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة 29 اخرين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.