عاجل.. المشدد والبراءة في إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".





حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 59 متهم والسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة 29 اخرين.





وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



