عاجل.. المشدد والبراءة في إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 59 متهم والسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة 29 اخرين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أخبار تهمك

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ 43 دقيقة

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ميدو يضع التشكيل المثالي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يحسم مصير صخرة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ 13 دقيقة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه