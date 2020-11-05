مصطفي محمد يقدم وعدا لجماهير الزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
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أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المصري مصطفى محمد، أن هدف النادي الرئيسي هو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصطفى محمد في تصريحاته، إن "الجماهير البيضاء تستحق الفوز على الرجاء والفرحة بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الأمر لم ينتهي بعد فهدفنا اللقب القاري".

وأضاف: "هدفنا تحقيق اللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير البيضاء".

وفاز الزمالك على فريق الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 3-1 على إستاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي، ومصطفى محمد (هدفين)، ليواجه الفريق الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 الجاري.

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