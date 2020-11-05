مواطن يحرق نفسه أمام مركز للضمان الاجتماعي في لبنان (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أشعل مواطن لبناني، النار في نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، دون أن تعرف الأسباب.

 

ونشر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة ​بئر حسن​- بيروت.

 

وعلى الفور، سارع عدد من المتواجدين في المكان على العمل لإخماد النار، كما لم تعرف أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، أو حالته الصحية.

 

ويعاني لبنان، من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

 

وكانت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية، أظهرت أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.


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