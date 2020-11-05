لامبارد يشيد بلاعبي تشيلسي بعد الفوز على رين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
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قال مدرب تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، إن الفوز 3-0 على رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يؤكد حجم التقدم الذي يحققه فريقه.

وبالفوز الأخير عزز تشيلسي مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 7 مباريات متتالية في جميع المنافسات بعد أن نفذ مهاجمه تيمو فيرنر بنجاح ركلتي جزاء في الشوط الأول وأضاف تومي أبراهام هدفاً بعد طرد مدافع رين دالبرت هنريك.

وقال لامبارد للصحافيين بعد الفوز: "هذا يكشف حجم العمل الذي نقوم به والاتجاه الذي نسير فيه، قمنا بالمطلوب في كافة الجوانب.. بدأنا جيداً وأحرزنا الأهداف وحافظنا على تقدمنا".

وأضاف: "العناصر الاحترافية لأدائنا كانت جيدة في مواجهة منافس قوي لا يمكن الاستهانة به وهو ما اتضح عندما كنا نلعب 11 في مواجهة 11 عندما قدم (المنافس) أداء جيداً بدنياً وفنياً.. لكننا حققنا فوزاً مستحقاً تماماً".

وبهذا الفوز أيضاً حافظ تشيلسي على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي وحسب الإحصاءات فإنها المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الإنجاز منذ 2000.

وقال المدرب لامبارد: "أنا سعيد بهذا العمل وهذا الفريق الذي كان لاعبوه في قمة الثقة بالنفس واللياقة، نحن نعمل بصورة جماعية بينما يقوم كل فرد بواجبه بصورة جيدة".

ويعود تشيلسي إلى نشاطه في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل، عندما يلتقي مع ضيفه شيفيلد يونايتد.

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