الكشف عن سبب خسارة دينامو كييف أمام برشلونة

كشف الروماني ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف سر خسارة فريقه أمس، أمام برشلونة بهدفين لهدف في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم برشلونة بهدف أول عن طريق ليونيل ميسي بالدقيقة "5" من ضربة جزاء قبل أن يضيف جيرارد بيكيه الهدف الثاني عند الدقيقة "65"، وسجل دينامو عن طريق لاعبه تسيهانكوف بالدقيقة "75".

وقال لوشيسكو في تصريحاته عقب المباراة: "لو لم نهدر الكثير من الفُرص، لكنا قد عدنا بنقطة واحدة على الأقل".

وتابع: "نحن راضون عن أدائنا لكننا نشعر بخيبة أمل لخسارة مباراة لعبناها بشكل جيد، الخبرة لعبت دور في استغلال الفُرص".