جمهورية شبين يتعاقد مع لاعب بنها والمريخ والمقاصة السابق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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ضم الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين اللاعب عماد الصواف، صانع ألعاب بنها والمريخ ومصر المقاصة، السابق، لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

ويعد اللاعب من مواليد 1997 ولعب من قبل في أندية شبلنجه، بالقسم الرابع، ثم بنها، قبل أن ينضم للمريخ البورسعيدي، لمدة 3 شهور على سبيل الإعارة، ثم إنضم للمقاصة، الذي أعارة لصفوف بنها، قبل أن ينضم لجمهورية شبين.

وسبق للجمهورية، مؤخراً، التعاقد مع أكثر من لاعب، منهم ، سيد شعبان، (غزل المحلة) بكر أحمد، (دكرنس) ربيع يسري، (الأوليمبي)، يسري وحيد، (بدر) ، أحمد الدماطي (الحمام) ، صلاح فتحي (التليفونات).

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