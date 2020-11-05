جمهورية شبين يتعاقد مع لاعب بنها والمريخ والمقاصة السابق

ويعد اللاعب من مواليد 1997 ولعب من قبل في أندية شبلنجه، بالقسم الرابع، ثم بنها، قبل أن ينضم للمريخ البورسعيدي، لمدة 3 شهور على سبيل الإعارة، ثم إنضم للمقاصة، الذي أعارة لصفوف بنها، قبل أن ينضم لجمهورية شبين.





وسبق للجمهورية، مؤخراً، التعاقد مع أكثر من لاعب، منهم ، سيد شعبان، (غزل المحلة) بكر أحمد، (دكرنس) ربيع يسري، (الأوليمبي)، يسري وحيد، (بدر) ، أحمد الدماطي (الحمام) ، صلاح فتحي (التليفونات).

ضم الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين اللاعب عماد الصواف، صانع ألعاب بنها والمريخ ومصر المقاصة، السابق، لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.