ارتدوا ملابس الخريف.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك مناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري شهدت سقوط أمطار، منوها بأنه متوقع استمرار سقوط الأمطار على نفس المناطق اليوم.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على القاهرة، لافتة إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، حيث هناك شعور بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.





وأضافت أنه يفضل أن يرتدي المواطنين ملابس خريفية خاصة من يتواجد خارج منزله في الليل، أو يخرج في الصباح الباكر.





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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن يكون الطقس معتدلًا في النهار على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية الغربية.





وتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يطون الطقس الرياح معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مع تكون رياح نشيطة وقد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقسًا معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن يطون الطقس باردًا في أغلب مناطق الجمهورية وهذا بيان بدرجات الحرارة:





القاهرة العظمى 26 والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 21

دمياط العظمى 25 والصغرى 20

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 18

السويس العظمى 26 والصغرى 19

العريش العظمى 29 والصغرى 20

طابا العظمى 24 والصغرى 23

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 10

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 24

الغردقة العظمى 28 والصغرى 23

الفيوم العظمى 26 والصغرى 18