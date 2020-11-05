سلبية بلاغ بوجود قنبلة فى الجيزة

أكد مصدر أمنى سلبية بلاغ بوجود قنبلة بالجيزة، حيث تبين من الفحص العثور على حقيبة بلاستيكية بداخلها بعض المخلفات الكهربائية والأسلاك بأحد شوارع الجيزة.





وفي سياق أخر، إعتمدت وزارة الداخلية الخطة الأمنية الشاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية للمرحلة الثانية بمجلس النواب، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



