محمد عبد الواحد يشيد بشخصية الزمالك بعد التأهل لنهائي إفريقيا

تحدث محمد عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق عن صعود الفارس الابيض إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء الرجاء المغربي البيضاوي والفوز عليه ذهاباً بهدف نظيف وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة : الفوز على الرجاء في غاية الأهمية، المباراة كانت مصيرية في تاريخ نادي الزمالك خصوصاً ان الفوز جاء على حساب فريق كبير مثل الرجاء.





وأضاف: الرجاء خاض المباراة بمبدأ "انا مش خسران حاجة" ولعب بضغط هجومي شديد في الشوط الأول، قابله من الزمالك تحفظ دفاعي وهذا لم يكن جيد.





وتابع : الزمالك يمتلك شخصية كبيرة وكان يجب الظهور بشكل أفضل خلال الشوط الأول، هذا حدث ولكن بعد تسجيل الرجاء لهدفه، لذلك كنت أرى انه من الافضل اللعب بالشكل الطبيعي منذ البداية وليس بعد تلقى الهدف.





وواصل: مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك على الفوز بالمباراة والصعود إلى الدور النهائي، أتمنى من كل قلبي أن تكون البطولة زملكاوية.



