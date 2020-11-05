موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
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يبحث أحمد ريان مهاجم النادي الأهلي عددًا من العروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية لحسم موقفه منها واختيار النادي الذي سينتقل إليه في الموسم الجديد.

وتلقى ريان عددًا من العروض لاستعارته في الموسم الجديد من أندية الإسماعيلي والجونة وإنبي بعدما ظهر بشكل مميز مع نادي الجونة خلال الموسمين الماضيين.

ورحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، وأبلغ لجنة التخطيط بالنادي الأحمر عدم حاجته لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وفضل موسيماني عودة صلاح محسن من الإعارة بعدما لعب بقميص سموحة منذ ينايرالماضي، فيما فضل تجديد إعارة أحمد ياسر ريان مرة أخرى في الموسم الجديد.

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