تيرشتيجن: هدفنا الفوز بجميع المباريات مع برشلونة

اعرب الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن سعادته بعد مشاركته الأولى مع الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصار صعب على فريق دينامو كييف بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال تيرشتيجن في تصريحات صحفية: "‏انا سعيد جدًا ولا يمكنني أن أكون اسعد بسبب العودة، ونحن حققنا هدفنا أمام دينامو كييف".

وتابع: "علينا الان نركز في مُباراتنا امام بيتيس، وستكون صعبة جدًا، ونريد الفوز في كل مُباراة لأن هذا هو هدفنا".