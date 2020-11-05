قرار جديد من الأهلي بشأن جهاز موسيماني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
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بحث مسؤولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية رفع راتب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وذلك بعد تمديد تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسم ونصف ضمن جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وشهدت الأيام الماضية خلال المفاوضات اعتماد عقد مدرب الحراس بشكل رسمي مع رفع قيمته المالية للضعف،  حيث سيتقاضي 12 ألف دولار شهريا، بعدما كان يتقاضى خلال فترة عمله مع فايلر 7 آلاف دولار شهريا.

ويأتي رفع القيمة المالية لمدرب حراس الأهلي بعد الإشادة الكبيرة من المسؤولين بالقلعة الحمراء والمستوى القوي الذي ظهر عليه لحارس الأساسي محمد الشناوي وشهد تطورا كبيرا هذا الموسم ويعد أبرز نجوم الفريق الأحمر.

يذكرأن  يانكون عمل مع الجهاز الفني للسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، وتمسك الأحمر باستمراره مع الجهاز الفني لموسيماني.

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