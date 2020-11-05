قيامة عثمان الحلقة 32.. ننشر تفاصيل الحلقة الثانية والثلاثون من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
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قيامة عثمان الحلقة 32.. ننشر تفاصيل الحلقة الثانية والثلاثون من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

قيامة عثمان الحلقة 32 | يتابع الكثير مسلسل قيامة عثمان، الذي يتحدث عن بداية نشأة الدولة العثمانية، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل الحلقة 32 مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة وموعد العرض.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة
يعرض قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv في تمام الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت المملكة ويعاد المسلسل يوم الخميس ويوم الجمعة ويعرض المسلسل الترجمة للغة العربية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان
تدور أحداث مسلسل "قيامة عثمان" حول قصة المؤسس عثمان الذي أنشأ الدولة العثمانية، وهو الابن الثالث للقائد التركي "أرطغرل" ويسعى لتوحيد راية الإمارات التركية تحت علم إسلامي واحد لتنفيذ رغبة والده وحلمه. 

قيامة عثمان الحلقة 32.. ننشر تفاصيل الحلقة الثانية والثلاثون من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

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