تعليق قوي من بيكيه بعد فوز برشلونة على دينامو كييف

تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، على فوز فريقه أمام دينامو كييف الأوكراني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وقال بيكيه في تصريحات صحفية: "‏في دوري الأبطال نحن جيدون، ولكن في الدوري تنقصنا بعض الأشياء، ‏وستكون هناك انتخابات وإدارة جديدة، وسنرى بعد ذلك كيف ستسير الأمور".





وأضاف: "‏برشلونه نادي عظيم لايمكن ان تكون هناك سنه للبناء فقط دون تحقيق الالقاب، وعلينا ان نتأقلم وان نحسن من انفسنا".





وتابع: "‏من الطبيعي أن لا نكون مُرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، نظراً لما حدث في السنوات الماضية".



