تعليق قوي من بيكيه بعد فوز برشلونة على دينامو كييف

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
Advertisements

تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، على فوز فريقه أمام دينامو كييف الأوكراني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


وقال بيكيه في تصريحات صحفية: "‏في دوري الأبطال نحن جيدون، ولكن في الدوري تنقصنا بعض الأشياء، ‏وستكون هناك انتخابات وإدارة جديدة، وسنرى بعد ذلك كيف ستسير الأمور".


وأضاف: "‏برشلونه نادي عظيم لايمكن ان تكون هناك سنه للبناء فقط دون تحقيق الالقاب، وعلينا ان نتأقلم وان نحسن من انفسنا".


وتابع: "‏من الطبيعي أن لا نكون مُرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، نظراً لما حدث في السنوات الماضية".


أخبار تهمك

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ نصف ساعة

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يضع التشكيل المثالي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحسم مصير صخرة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ يوم

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه