الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

اقترب النادي الأهلي من التخلص من ثنائي الفريق الأجنبي، خلال فترة الانتقالات الحالية.





وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة الفريق قررت التخلص من أحد الثنائي، جيرالدو وأليو بادجي، بنهاية الموسم الجاري.





وأكد، أن إدارة الأهلي تريد إفساح المجال نحو قيد المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الرجاء، الذي سينضم للأهلي رسمياً.









واتفق الأهلي مع مسؤولي الرجاء حول انتقال بدر بانون، حيث تؤكد تقارير صحفية أن اللاعب سينتقل مقابل 3 ملايين دولار للنادي الأهلي.





وسيتم الإعلان رسمياً عن الصفقة، بعد نهاية مشوار الفريق المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.