كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس.. حلا شيحة تهنئ والداها بعيد ميلاده

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة والداها أحمد شيحة بعيد ميلاده الذى يحل اليوم الخامس من شهر نوفمبر.

ونشرت حلا صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس.

يشار أن أنباء خطوبة النجمة حلا شيحه والداعية معز مسعود أصبحت حديث السوشيال ميديا خصوصا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

وأكد أحمد شيحة، والد حلا شيحة في تصريحات صحفية، أن معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته حتى الآن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمت الحقيقة بصلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا وعدد من الفنانين.

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