عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تلقي مصطفي محمد نجم الزمالك عرضاً أوروبياً جديداً للرحيل عن القلعة البيضاء خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، تلقى عرضاً للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية.

وأكد المصدر، أن العرض جاء عن طريق وكيل أعمال اللاعب للانتقال خلال شهر يناير المقبل.

وأبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللاعب بأنه سيوافق على العرض بشرط تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وشدد مرتضى منصور على اللاعب بأنه سيتخذ قرار الموافقة على رحيله في يناير في حال تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.

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