كندة علوش بصورة رومانسية مع زوجها عمرو يوسف وتعلق: "مع أميرى الساحر"

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غازلت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت كندة بالصورة برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف ، وعلقت على الصورة وكتبت : مع أميرى الساحر.



وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم.



والجدير ذكره أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب.

وتجسد "كندة" الشيف عليا، وهي زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها.

حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.

