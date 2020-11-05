الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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إعتمدت وزارة الداخلية الخطة الأمنية الشاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية للمرحلة الثانية بمجلس النواب، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

هذا وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

من خلال إستنفار أمنى مكثف ورفع درجة الإستعداد على مستوى الجمهورية، تواصل أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين إنتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن التى تشهد المرحلة الثانية.

الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)
الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)
الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)
الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)
الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)
الداخلية تواصل استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس النواب (صور)

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