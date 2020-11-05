اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في هولندا.. وإعدام 200 ألف دجاجة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
هولندا
هولندا
وكالات
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أعدمت وزارة الزراعة في هولندا، اليوم الخميس، 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد.

 

وأصدرت وزارة الزراعة الهولندية، أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور بالداخل حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.

 

وكانت عملية الإعدام هي الثانية في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض H5N8  لأول مرة في الطيور البرية.

 

وفقًا لقناة روسيا اليوم، تعتبر مخاطر المرض على البشر منخفضة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ينتشر بين الطيور المهاجرة التي تنقله بعد ذلك إلى الطيور الداجنة.

 

وكانت بريطانيا أمرت يوم الاثنين بإعدام 13 ألف طائر في مزرعة في فرودشام، شيشاير، بعد اكتشاف حالات هناك.

 

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هولندا انفلونزا الطيور اكتشاف بؤرة

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