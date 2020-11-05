عمر كمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "انتي معلمة"

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شوق المطرب عمر كمال جمهوره ومحبيه لأغنيته الجديدة "أنتي معلمة".



ونشر عمر كمال صورة له بصحبة حمو بيكا والراقصة لورديانا ، وعلق على الصورة وكتب : أنتي معلمة قريباً على جميع القنوات الفضائية.



يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية " لغبطيطا" وهي من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".



وجاءت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.