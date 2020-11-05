حسن موسى يكتب: الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا.. انتهت نظرية المؤامرة الكونية !

ضرب الأهلي والزمالك موعدا مع المتعة والإثارة، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، في حدث استثنائي في البطولة الإفريقية، لأول مرة في تاريخ الأميرة السمراء يتصارع فريقان من نفس البلد على لقب البطولة في المباراة النهائية.

تأهل الأهلي والزمالك أنهى نظرية المؤامرة الكونية، التي تم الترويج لها كثيرا في الأونة الأخيرة، فقبل مباريات نصف نهائي البطولة الإفريقية، خرجت العديد من الجماهير لتؤكد أن الكاف سيتأمر على القطبين من أجل أندية المغرب لإرضائها وتعويضها عن لقب النسخة الماضية، فتارة تجد بعض الجماهير تردد نغمة أن الحكام ستساعد الأندية المغربية، وتارة أخرى يتحدث البعض عن مؤامرة ستحدث ولكن لا أحد يعلم ما هي.

يعتقد جمهور قطبي الكرة المصرية، أن أي خطأ تحكيمي ضد الأهلي أو الزمالك في البطولة الإفريقية، هو جزءًا من مؤامرة كُبرى يحيكها ويرسم خطواتها ويشرف على تطبيقها الكاف، من أجل إبعاد الفريقين عن النهائيات الإفريقية، أو عن التتويج بلقب قاري جديد، وكأن الكاف قُوى كونية انقطعت عن كل شيءٍ إلا التآمر على القطبين والتخطيط طويل المدى وقصيره للإيقاع بهم واستهدافهم لمنعهم من التتويج بالبطولات الإفريقية.

الحقيقة أن كل هذه الإدعاءات لا صحة لها، الأهلي والزمالك هم الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية، وعلى مدار مشاركاتهم في البطولات القارية استفاد وتضرر القطبين من التحكيم الإفريقي، فالمارد الأحمر خسر لقب 1983 بخطأ تحكيمي واضح أمام كوتوكو، كما خسر لقب 2007 بأخطاء كارثية للعرجون، ولكن الفريق استفاد أمام الصفاقسي في نهائي 2006 بإلغاء هدف صحيح للفريق التونسي.

وفي المقابل استفاد أيضا الزمالك من التحكيم الإفريقي وتضرر في العديد من الوقائع، أبرزها حصول الزمالك على ركلة جزاء غير صحيحة أمام جيت تيزي أوزي بطل الجزائر في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 1984، وتأهل بعدها الفريق للنهائي وفاز باللقب، بينما تعرض الزمالك لظلم واضح أمام سيمبا التنزاني في دور الـ16 لنسخة 2003، حيث حرم الحكم المغربي العرجون أبناء ميت عقبة من مواصلة المشوار والحفاظ على لقبه الإفريقي، ورفض احتساب ركلتي جزاء للفريق ليخسر الفريق أمام بطل تنزانيا بركلات الجزاء بعدها.

نظرية المؤامرة الكونية ستجدها بشكل أوضح وأكبر في الدوري المصري وكأس مصر، فما أن يخسر أي فريق من القطبين الا وتجد ثورة على حكم المباراة سواء كان مخطئ أو على صواب، ولكن الجماهير تندفع نحو سياسة التبربر المبكر، واذا راجع الجمهورين مباريات أنديتهم سيجدوا أيضا أن الفريقين استفادا وتضررا من التحكيم في كل البطولات المحلية.

خرافة نظرية المؤامرة واتحاد الكاف ضدنا سقطت بعد نجاح الأهلي والزمالك في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد مستوى رائع من الفريقين، وفي الواقع الفريقين يستحقان الفوز بلقب البطولة الإفريقية بعد التألق الكبير هذا الموسم، وسواء توج الأهلي أو الزمالك، فالكرة المصرية هي الرابح الأكبر بعدما ضمنت اللقب رقم 15 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.