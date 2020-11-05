أحمد حاتم يمازح جمهوره بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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مازح الفنان أحمد حاتم جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد حاتم بالصورة بلوك جديد ووضع شال على رأسه ، وعلق على الصورة ممازحاً :"تاكسي اللي جاي من حمام عليه خميسة من قدام".

وعلق أحد محبيه على الصورة وكتب : بوستاتك كلها حلوة يا أحمد بحبك يا أجمل نجم بالعالم.

وعلى سياق آخر آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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