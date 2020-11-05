حماية المستهلك: عقوبة "عيوب السلع" تصل إلى مليون جنيه (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة على مخالفات "عيوب السلع" تصل إلى مليون جنيه، وهناك عقوبات تصل للحبس إذا لحق بالمستهلك ضرر.





وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه حال تكرار التاجر نفس الفعل يتم مضاعفة العقوبة لتكون 2 مليون جنيه، موضحا أن هذه العقوبات هدفها ضبط السوق، وحماية المستهلك، مؤكدا أن امتلاك المستهلك لفاتورة يثبت حقه.





وأوضح أنه عندما يواجه المستهلك مشكلة في السلعة عليه أن يتوجه إلى الجهة البائعة خلال أول شهر، وإذا كان مر على الشراء شهر يتوجه إلى الشركة الضامنة لعرض المشكلة عليها، وإن لم تقوم بحلها يتوجه إلى جهاز حماية المستهلك.





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عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، اجتماعه الشهري رقم 157 برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج، في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.





وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد 415 شكوى بلغت قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين، منهم 30 شكوى فى مجال السيارات و385 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.





وأضاف سمير انه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 17 قرارا باصلاح السيارة، واصدار قرار باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 9 شكاوى،وقراران بتسليم السيارة وقرارًا بمنح قيمه إيجارية للشاكي، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.





وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 385 شكوى سلع معمرة ومتنوعه، منها 177 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية و165 قرار بالاصلاح، و27 قرارا بتسليم المنتجات.





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.



